Osnabrück. Am Wochenende dreht Trump auf Twitter auf, attackiert wütend einen schwarzen Abgeordneten - und wird, wie immer, unbeschadet aus der Sache herauskommen. Ein Kommentar.

Donald Trump hat einen Lauf. In einem sogar für seine Verhältnisse bemerkenswerten Twitter-Feuerwerk feiert sich der US-Präsident am Wochenende selbst und rechnet mit allem und jedem ab. Geld für die Grenzmauer? Ein „großer Sieg für unser Land“. Die Demokraten? „Clowns“, die die „Drecksarbeit für Russland“ erledigen. Der afroamerikanische Trump-Kritiker Elijah Cummings? Soll erstmal seinen – hauptsächlich von Schwarzen bewohnten – Wahlkreis, ein „rattenverseuchtes Chaos“, in Ordnung bringen. Russland-Sonderermittler Robert Mueller? „Inkompetent“. Die Antifa? Quasi Terroristen. Sogar zum Lästern über französischen Wein findet er zwischen all dem noch Zeit. Obwohl er keinen trinkt.



Seine Anhänger werden das alles mit grimmiger Befriedigung zur Kenntnis nehmen. Mit Zoll-Drohungen der Regierung Guatemalas ein Asylabkommen zum eigenen Vorteil aufzuzwingen – mehr „America First“ geht nicht. Was macht es da, dass dieses Abkommen genauso wenig bringen wird wie die Mauer – die nun vom US-Militär bezahlt wird statt, wie von Trump dereinst versprochen, von Mexiko? Denn die meisten illegalen Migranten kommen auf sehr legalen Wegen ins Land – das wird sich nicht ändern.

Trump verkauft seinen Anhängern keine Erfolge, er verkauft sich selbst. Er kann es sich leisten, kaum verhohlene rassistische Tiraden loszulassen, sich wochenlang an der folgenden Debatte und einzelnen Gegnern abzuarbeiten und dabei beleidigt wie ein Fünfjähriger zu klingen – es schadet ihm nicht. Und so ermüdend Trumps ständiges Klagen über eine „Hexenjagd“ gegen ihn auch ist: Tatsächlich haben sich die Demokraten lange, zu lange in die Idee verrannt, Trump auf formalrechtlichem Weg aus dem Amt heben zu wollen, und kommen dabei nicht vom Fleck. Dabei wird in nicht einmal eineinhalb Jahren gewählt – höchste Zeit, die eigene Strategie zu überdenken. An Themen mangelt es wahrlich nicht.