Osnabrück. Wer in Deutschland den Hitlergruß zeigt, macht sich strafbar. Wer ein leicht abgewandeltes Nazi-Zitat für den Wahlkampf verwendet aber möglicherweise nicht – so könnte man die aktuelle Debatte um Plakate der rechtsextremen Partei „Die Rechte“ zusammenfassen. Jüdische Verbände zeigen sich entsetzt.

Was ist passiert? Zur Europawahl im vergangenen Mai plakatierte „Die Rechte“ in mehreren deutschen Städten unter anderem den Satz „Zionismus stoppen: Israel ist unser Unglück – Schluss damit!“ – eine unverhohlene Anspielung auf das Nazi-Zitat „Die Juden sind unser Unglück“, so ordneten es Politiker, Religionsvertreter und Felix Klein, der Beauftragte der Bundesregierung für jüdisches Leben in Deutschland, ein. Spitzenkandidatin der Partei war die Holocaustleugnerin Ursula Haverbeck, die derzeit in Bielefeld eine zweijährige Haftstrafe absitzt, unter anderem weil sie bestritten hatte, dass das Konzentrationslager Auschwitz ein Vernichtungslager war. Die Plakate der Partei hingen zum Teil in der Nähe von Synagogen.



Das Oberverwaltungsgericht Münster folgte der öffentlichen Argumentation und verbot im Mai dieses Plakat und ein weiteres derselben Partei. Begründung: Es gehe hier nicht lediglich um Kritik am Staat Israel, „sondern um eine gegen die jüdische Bevölkerung als solche gerichtete Aussage“. Die Stadt Dortmund wie auch andere Städte forderten daraufhin „Die Rechte“ auf, ihre Plakate im Stadtgebiet zu entfernen.

Der Landesverband der jüdischen Gemeinden von Westfalen-Lippe zeigte die Partei zudem wegen Volksverhetzung an. Von der Entscheidung der Dortmunder Staatsanwaltschaft sind nun sowohl der Landesverband, als auch der Zentralrat der Juden in Deutschland entsetzt: Die Anzeige wurde abgewiesen, es wird nicht einmal ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Dies bestätigte die Staatsanwaltschaft.

„Bei der Begründung sträuben sich mir die Haare.“

Der Vorsitzende des Landesverbandes der jüdischen Gemeinden von Westfalen-Lippe, Zwi Rappoport, kritisiert gegenüber unserer Redaktion: „Die Staatsanwaltschaft verkennt hier die Grenzen der Meinungsfreiheit.“ Und der Präsident des Zentralrats der Juden, Josef Schuster, wird noch deutlicher: „Bei der Begründung sträuben sich mir die Haare.“ Zwar werde in der Begründung der Staatsanwaltschaft beschrieben, dass sich die Formulierung an den Satz „Die Juden sind unser Unglück“ aus der Zeit des Dritten Reiches anlehne. Man könne das aber auch anders interpretieren. Zudem habe es sich um eine Europawahl gehandelt, bei der es häufig um internationale Fragen gehe. „Die Staatsanwaltschaft war nicht einmal bereit, Anklage zu erheben. Für mich mit einer völlig danebenliegenden Begründung“, kritisiert Schuster.





Rappoport verweist auf die vorherige Entscheidung des Münsteraner Gerichts und darauf, dass im nationalsozialistischen Hetzblatt „Der Stürmer“ immer wieder die Parole „Die Juden sind unser Unglück“ gedruckt worden sei. „Das war deren Schlagwort“, sagt Rappoport. Man müsse die Aussage der Partei „Die Rechte“ daher in jedem Fall im historischen Gesamtzusammenhang betrachten. Die Staatsanwaltschaft sei offenbar nicht mutig genug. ein Ermittlungsverfahren einzuleiten, erklärt Rappoport, der selbst Richter war.

In der sechsseitigen Ablehnung der Staatsanwaltschaft wird demnach begründet, es gebe weitere denkbare Auslegungen des Satzes „Israel ist unser Unglück“, eine andere, straflose Deutung könne nicht ausgeschlossen werden. So könne auch tatsächlich der Staat Israel Adressat der Aussage sein.

"Freibrief und Ermutigung für die rechtsextreme Szene"

Rappoport kritisiert, dass „die Neonazis semantische Tricks anwenden, um unsere Demokratie an der Nase herumzuführen.“ Damit müsse nun Schluss sein. Und Zentralratspräsident Schuster fürchtet: „Wenn ich nicht bereit bin, die rechtlichen Spielräume gegen Rechtsextreme auszunutzen, wird dies in der rechtsextremen Szene als Freibrief und Ermutigung aufgefasst. An einer solchen Entscheidung wird man sich künftig orientieren – wenn sie Bestand hat.“ Schuster prognostiziert: „Bei der nächsten Wahl kann eine rechte Partei dann problemlos leicht veränderte Formulierungen aus der Zeit des Nationalsozialismus verwenden, ohne rechtliche Konsequenzen fürchten zu müssen.“

Der Landesverband will nun Ermittlungen und ein Verfahren mit juristischen Mitteln erzwingen.