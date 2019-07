Müllberge auf Festivals: Weniger ist möglich

Osnabrück. Es stimmt: Auf Festivals entstehen Hunderte Tonnen Müll, und viele davon ließen sich vermeiden. Doch deswegen nur anklagend auf die Gäste zu zeigen, wäre zu eindimensional.

Viele Festivals erreichen die Größe einer Kleinstadt. Würde man den Müll, den eine solche Stadt in ein paar Tagen produziert, auf der grünen Wiese verteilen, kämen ebenfalls Berge zusammen. Hinzu kommt: Es wird gecampt, alles muss mitgebracht werden, Zelte, Stühle, Drogerieartikel, Essen, Getränke. Glas ist aus Sicherheitsgründen verboten, sodass Plastikverpackungen erste Wahl sind. Fakt ist: Ohne Plastik wären Festivals undenkbar.



Das Problem heißt auch nicht Plastik, sondern Einwegplastik. Es zu meiden, ist möglich: Getränke können in Mehrwegflaschen mitgebracht werden, Lebensmittel in Mehrwegdosen. Völlig daneben sind Billigzelte für unter 20 Euro, die dazu verleiten, sie nach der Sause stehen zu lassen. Hier sind die Camper in der Pflicht, davon die Finger zu lassen. Solange sie den Schrott kaufen, wird er auch produziert.

Viele Veranstalter versuchen, ihre Gäste zu sensibilisieren. Kein Wunder: Müll ist nicht nur ein Umweltproblem, sondern auch teuer. Eine Info, wie viel vom Ticketpreis allein für das Sammeln, Sortieren und Entsorgen draufgeht, wäre sicher ein Augenöffner – und ein Katalysator für das Verantwortungsbewusstsein.