Reparationen: Schrille Töne für die eigenen Wähler

Osnabrück. Rechtlich gesehen haben die Reparationsforderungen Polens keine Grundlage. Moralisch aber hat Deutschland, das mit dem Überfall auf das Nachbarland den zweiten Weltkrieg begann, durchaus eine Verpflichtung – und auch Möglichkeiten, diese zu erfüllen. Ein Kommentar.

Das Ende des Zweiten Weltkrieges ist ungefähr ein Menschenleben lang her, genau 74 Jahre. Kann es nach so langer Zeit noch Wiedergutmachung geben für die Schäden, die deutsche Wehrmacht oder SS in Polen angerichtet haben? Die deutsche Rechtsauffassung ist klar: Nein, denn 1953 hat Polen in einem Abkommen auf alle Reparationsforderungen verzichtet.

Neben dieser juristisch gut begründeten Haltung gibt es aber auch eine moralische Sicht der Dinge. Es kann für Deutschland politisch durchaus sinnvoll sein, nicht nur stur auf die rechtliche Bewertung zu verweisen, sondern mit Blick auf den europäischen Geist etwa Zahlungen an Hinterbliebene von Opfern der SS-Massaker in Warschau und anderswo zu erwägen – am besten über Stiftungen, um den Eindruck staatlicher Leistungen zu vermeiden. So kann erlittenes Unrecht bei den Betroffenen zumindest wirtschaftlich gelindert werden.

Darüber hinaus gelten derlei Reparationsforderungen, die mit Beginn der Schuldenkrise auch aus Griechenland laut wurden, in erster Linie gar nicht den Deutschen. Vielmehr zielen die schrillen Töne auf die Wähler in Polen oder Griechenland, die mit dem Getöse um Milliarden von den eigentlichen Problemen in ihren Ländern abgelenkt werden sollen – von griechischem Staatsversagen etwa oder vom polnischen Angriff auf die unabhängige Justiz.