Debatte über Seenotrettung: Verfahrene Situation

Osnabrück. Das bislang schwerste Bootsunglück im Mittelmeer in diesem Jahr ist ein weiterer Beleg für eine absolut verfahrene Situation: Während sich die EU-Staaten nicht auf ein gemeinsames Vorgehen einigen können, sterben Hunderte Menschen vor Libyen.

Gleichzeitig trainiert die EU Mitglieder der libyschen Küstenwache in der Hoffnung, dass diese die Flüchtlinge von Europa fernhält. Dabei darf ein EU-Schiff Menschen in Seenot nicht nach Libyen zurückbringen, weil die Situation dort menschenunwürdig ist. Logisch zusammenbringen lässt sich all das nicht.



Derweil bringt die italienische Regierung eine Art „Lex Rackete“ auf den Weg, die private Helfer mit der Androhung von Millionenstrafen davon abhalten soll, italienische Häfen anzulaufen. Das kann man den Italienern nicht einmal übel nehmen – abgesehen von Ad-hoc-Lösungen lassen die übrigen EU-Staaten das Land alleine. Eine neue Rettungsmission, gar von Italien aus gesteuert, ist undenkbar solange unklar ist, wohin die Geretteten gebracht werden sollen.

Machbar erscheint daher lediglich das Szenario von sicheren Anlaufstellen für Migranten in anderen nordafrikanischen Ländern, die sich nach dem Vorbild Türkei bezahlen lassen würden. Auch dieser Vorschlag wird aber seit Jahren nicht ernsthaft angegangen. So wird die Zahl der Toten weiter steigen.