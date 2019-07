Berlin. Eine deutliche Mehrheit in Deutschland ist für ein Zentralabitur, wie eine Umfrage gezeigt hat. Über die Frage eines einheitlichen Abiturs wird momentan wieder verstärkt diskutiert.

80 Prozent der Befragten sprachen sich in der repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov dafür aus, dass Abiturienten im ganzen Land einheitliche Prüfungen vorgelegt bekommen. Unabhängig vom Bundesland ist die Zustimmung laut Umfrage hoch. Eine deutliche Mehrheit von 61 Prozent der Befragten lehnt es zudem ab, dass in Deutschland jedes Bundesland für Bildung selbst zuständig ist. Die Umfrage bestätigt ähnliche Befragungen aus der Vergangenheit.



Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) fühlt sich davon bestätigt.

„In Deutschland muss es beim Abitur überall vergleichbare Anforderungen geben.“ Der Aufgabenpool der Länder sei ein richtiger Ansatz, müsse aber weiterentwickelt werden. Nötig seien etwa einheitliche Prüfungsbedingungen. „Ein Fahrplan sollte bis Ende des Jahres stehen.“



Was es bisher gibt

Den gemeinsamen Aufgabenpool gibt es seit 2017. Dieser wird mit einheitlichen Abituraufgaben für Mathe, Deutsch, Englisch und Französisch gefüttert. Darum kümmern sich Experten am Institut zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen (IQB) an der Humboldt-Universität Berlin.

Der Präsident des Deutschen Lehrerverbands, Heinz-Peter Meidinger hält den Pool aber für gescheitert. Der Grund: Die Länder müssen keine Aufgaben daraus entnehmen und wenn, können sie diese auch verändern. Der Vorsitzende der Kultusministerkonferenz (KMK), Hessens CDU-Bildungsminister Alexander Lorz sagt dagegen, der Aufgabenpool habe sich bewährt und es brauche Zeit, bis er seine Wirkung entfalten könne.

Im Frühjahr war die Abitur-Debatte wieder neu aufgeflammt, weil Schüler in Teilen des Landes sich über zu schwere Mathe-Aufgaben beschwert hatten. Im Streit um das Zentralabitur geht es um Vergleichbarkeit, Chancengerechtigkeit, aber auch um Prestige.

Wünsche der Befürworter

Die Befürworter sagen: Wenn alle die gleichen Prüfungsaufgaben lösen müssten, wären auch alle Schulen in der Pflicht, ihre Abiturienten auf ein einheitliches Abschlussniveau vorzubereiten. Die Abi-Note wäre dann von Hamburg bis München besser vergleichbar. Ein „gutes“ oder „schlechtes“ Abitur gäbe es nicht mehr und beim Zugang zur Hochschule wäre Chancengerechtigkeit gewährleistet, lautet die Argumentation. Ein Einser-Abi, das die Tür zum Wunschstudienfach öffnet, wäre in Berlin ähnlich schwer zu erreichen wie in München.

Unter Verweis auf eine bessere Vergleichbarkeit hatten sich unter anderem FDP-Chef Christian Lindner, die kommissarische SPD-Chefin Manuela Schwesig und auch Baden-Württembergs Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) für ein Zentralabi ausgesprochen.

Ängste der Gegner



Bayern befürchtet mit dem Zentralabitur aber eine Entwertung des eigenen Abiturs und eine Angleichung der Anforderungen nach unten. CSU-Generalsekretär Markus Blume sagte: „Wir wollen die beste Bildung für unsere Schüler und keinen deutschen Durchschnitt“. Ein Zentralabiturwerde es auf keinen Fall mit Bayern und der CSU geben, stellte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder außerdem klar.

Kritik kommt aber nicht nur aus Bayern. Der hessische Kultusminister Alexander Lorz (CDU) als Präsident der Kultusministerkonferenz (KMK) erklärte, er halte ein Zentralabitur für keine geeignete Lösung:

„Die Abiturnoten sollen natürlich so vergleichbar wie möglich sein, aber das wird man wohl nicht mit letzter Perfektion hinbekommen.“

Insofern wecke die Forderung unrealistische Erwartungen.



Viel wichtiger seien bundesweit vergleichbare Anforderungen, „und das ist durch die Bildungsstandards und die einheitlichen Prüfungsanforderungen der KMK vorgegeben“. Auch die Bildungsexpertin der Linken, Birke Bull-Bischoff, forderte vergleichbare und gute Lernbedingungen statt eines Zentralabiturs.

So sieht ein Vorschlag aus

In der Diskussion geht es vor allem um den Vorschlag, dass in den Kernfächern Deutsch, Mathe und Fremdsprache könnten deutschlandweit jeweils am selben Tag Prüfungen mit den gleichen Aufgaben stattfinden.

Der Präsident des Deutschen Lehrerverbands, Heinz-Peter Meidinger, hält es für realistisch, dass so etwas in Deutschland zwischen 2025 und 2030 erreicht werden könnte. Völlige Vergleichbarkeit wäre damit aber auch nicht gegeben, denn die Gesamt-Abiturnote hängt ja nicht nur von den Prüfungen ab, sondern zu einem großen Teil auch von den Leistungen im Unterricht vor dem Abitur.

Hindernisse auf dem Weg zum Zentralabitur

Die größte Hürde für die bundesweite Vereinheitlichung liegt darin, dass Bildung in Deutschland laut Grundgesetz in der Hand der Länder liegt und nicht zentral gesteuert werden darf. Um das im Grundgesetz zu ändern, bräuchte es Zweidrittelmehrheiten in Bundestag und Bundesrat - die sind aber nicht in Sicht.

Mehr Einheitlichkeit kann ansonsten über sogenannte Staatsverträge zwischen den Bundesländern hergestellt werden. Die Länder versuchen, sich zudem bei den KMK weitestmöglich abzustimmen.





