Washington. Geldscheine, Golfschläger und zwei Köpfe – da stimmt doch etwas nicht. Unbekannte haben Donald Trump einen Streich gespielt und sein Präsidentensiegel verändert.

US-Präsident Donald Trump ist – von der breiteren Öffentlichkeit zunächst unbemerkt – bei einer Veranstaltung der rechtslastigen Studentenorganisation Turning Point USA vor einem gefälschten Präsidentensiegel aufgetreten. Wie die "Washington Post" am Donnerstag aufzeigte, waren an dem Siegel drei wichtige Änderungen vorgenommen worden – der emblematische Adler war doppelköpfig wie das russische Wappentier, außerdem trug er nicht Pfeile und einen Zweig in den Klauen, sondern Golfschläger und Geldscheine.

Anspielungen auf Russland-Verbindungen

Fotos von dem Vorfall zeigen, dass das falsche Siegel bei der Veranstaltung der Studentenorganisation am Dienstag mittels eines Projektors auf einen weißen Untergrund hinter Trump geworfen wurde. Turning Point USA und das Weiße Haus wollten sich auf Anfrage der "Washington Post" nicht zu den Hintergründen des Vorfalls äußern. Die unbekannten Urheber zielten offenbar darauf ab, Trumps umstrittene Verbindungen nach Moskau und zugleich seine Begeisterung für den Golfsport sowie seine Besitzstände einschließlich zahlreicher Golfplätze aufzuspießen.

Das gefälschte Siegel wird auch von der Anti-Trump-Website OneTermDonnie verbreitet. Das erklärt aber noch nicht, wie es bei der Veranstaltung der Studentenorganisation auftauchen konnte.