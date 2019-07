Nitrat-Streit mit der Kommission: Eine Mahnung? Das ist eine Drohung!

Osnabrück. Die EU-Kommission setzt Deutschland im Streit um die Nitrat-Belastung des Grundwassers eine allerletzte Frist. Es droht teuer zu werden. Ein Kommentar zu den Reaktionen auf die Entscheidung aus Brüssel.

Die Reaktionen auf die weitere Eskalation des Streits um das deutsche Grundwasser offenbaren: Die Verantwortlichen haben weder den Ernst der Lage noch ihren eigenen Beitrag dazu erkannt. Wer nämlich jetzt noch von einer Mahnung aus Brüssel spricht, der verkennt: Brüssel hat keine Mahnung geschickt. Brüssel hat den Termin für den Gerichtsvollzieher übermittelt.

Nach Jahren der Auseinandersetzung bleiben nur noch acht Wochen, millionenschwere Strafzahlungen abzuwenden. Bei der bisherigen Handlungsgeschwindigkeit der deutschen Politik darf bezweifelt werden, dass das gelingt.

Apropos Politik: Was haben diejenigen in den vergangenen Jahren gemacht, die jetzt die Entscheidung der Kommission oder Agrarministerin Klöckner kritisieren? Das Nitrat-Problem ist so lange bekannt, dass fast alle Parteien, die es heute besser wissen, irgendwann einmal selbst in Regierungsverantwortung im Bund oder in den Ländern waren. Haben sie durchschlagende Maßnahmen gegen die Nitratbelastung im Grundwasser ergriffen? Oder haben sie wahlweise das Messnetz reformiert, um die Ergebnisse aussagekräftiger zu gestalten? Nein.

Es geht um unser Grundwasser. Das ist von solcher Bedeutung, dass es in der Vergangenheit einen gesellschaftlichen Konsens zum Schutz gebraucht hätte. Jetzt ist es dafür zu spät.