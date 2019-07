Osnabrück. Über den Umgang mit sogenannten Feindeslisten, angelegt durch Rechtsextremisten, wird derzeit intensiv diskutiert. Im Zentrum steht die Frage, ob und wie Betroffene, deren Namen auf solchen Listen auftauchen, informiert werden sollen. Der Bielefelder Konfliktforscher Andreas Zick stellt im Interview mit unserer Redaktion klar: Es braucht verbindliche Regeln.

Herr Zick, sollte es einen Automatismus geben, der die Behörden verpflichtet, Betroffene, die auf sogenannten Feindeslisten von Rechtsextremisten auftauchen, zu informieren?

Zumindest sollte es Standards für die Meldung geben. Erstens müssen Betroffene ein Recht auf Auskunft haben und darüber, was genau gedroht wird. Die Gefahreneinschätzung ist hoch relevant, aber sie muss solide sein. Zweitens sollte es Standards bei der Kommunikation geben. Jemandem solch eine Information zu vermitteln muss verbunden sein mit einem Angebot an Schutzmaßnahmen. Für Politikerinnen und Politiker und öffentlichen Personen gibt es das ja. Drittens fehlt es bei solchen Drohungen aber auch an einer zuverlässigen Bedrohungs- und Gefahreneinschätzung. Gruppen und Personen, die sich nicht strafrechtlich klar äußern, werden nicht genau eingeschätzt. Die meisten Bedrohungen kommen gar nicht zur Anzeige. Viertens bedarf es einer Beratung von möglichen Opfern. Es muss jedem klar sein, wohin sie oder er sich wenden kann, wenn eine Bedrohung vorhanden ist. Uns fehlt es an vielen Stellen an solider Beratung.

Wo liegt hier die Grenze zwischen Umsicht beziehungsweise Vorsicht und unnötiger Panikmache, wenn man Betroffene informierten würde?

Ein kluge Frage, denn sie fragt nach einer zuverlässigen und von vielen, die sich mit der Entdeckung und Bearbeitung solcher Lagen beschäftigen, geteilten Analyse. Je deutlicher das mögliche Opfer genannt wird, Informationen über Ort, Zeitraum und die Art und Weise der Tat durchsickern, desto stärker ist die Gefahr. Zudem muss erkundet werden, wer Personen zum Beispiel auf eine Todesliste bringt. Es geht hier um Prävention möglicher Gewalt und ein kluges und solides Präventionssystem. Dazu muss jede noch so kleine Gemeinde, in deren Umfeld rechtsextreme Gruppen oder Propaganda auftauchen, ausgerüstet sein. Ich schätze, wenn wir herumfragen, was würden Sie tun, wenn sie auf einer Todesliste stehen würden, dann wissen viele nicht was zu tun ist. Studien zeigen auch, dass Personen, die bedroht werden, nicht mit Zivilcourage rechnen können. In Studien, die unser Institut an Orten durchgeführt hat, wo den meisten Menschen klar war, dass es rechtsextreme Gruppen vor Ort gibt, hätte jede zweite Person im Zweifelsfall eher nicht möglichen Opfern geholfen. Die Gefahr steckt oft auch die Umwelt an.

Wird das Problem von der Politik ignoriert oder kleingeredet? Offenbar sind ja auch Uniformträger, etwa Polizeibeamte oder Soldaten, in rechtsextreme Netzwerke involviert. Will man da nicht so genau hinschauen?

Es kommt in Wellen. Tauchen Hasswellen auf, die zu Gewalttaten führen, merken wir oft, dass dann die Aktivitäten zunehmen. Dann werden auch Programme aufgelegt oder gestärkt, was gut ist. Bundesprogramme sind wichtig, und ohne sie wäre vieles nicht möglich, aber sie dürfen nicht Empörungskulturen unterworfen sein. Wir werden bald sehen, dass das Thema politisch untergeht. Wir hatten gerade einen klar rassistisch motivierten Mordversuch. Der kam eventuell von jemand aus der Mitte. Da sollte die Erregung länger halten.

Merken Sie persönlich aktuell ein verstärktes Interesse an Ihren Forschungsergebnissen?

Wenn Sie mich selbst fragen, dann muss ich leider immer wieder klagen. Ich leite ein Forschungsinstitut, welches seit 24 Jahren in dem Bereich Forschung und gerne Wissen bereitstellt. Wir entwickeln gerade ein europäisches System zur Risikoeinschätzung für ideologischen Extremismus. Wir wissen, wie Gruppendynamiken funktionieren, wir ermitteln große Datensätze im Internet. Allerdings hat sich die Politik hier noch nicht gemeldet, wie man unser Wissen stärken und etablieren kann. Wir verfügen über Instrumente, aber die sind gebunden an eingeworbenen Drittmittelprojekten, die zeitlich begrenzt sind und der Forschung dienen. Mir ist noch keine Politikerin oder Politiker hinterhergelaufen, auch wenn sie sich empört haben.