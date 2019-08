Im März 1945 kam Hannelore Adebar mit ihrer Familie nach mehrwöchiger Flucht in der Grafschaft Bentheim an, wo sie auch heute noch lebt. Foto: Almut Hülsmeyer

Wilsum. 80 Jahre nach Ausbruch des Zweiten Weltkriegs leben nur noch wenige Menschen, die sich an ihn erinnern oder damals bereits so alt waren, dass sie sogar eine aktive Rolle innehatten. Wir geben in dieser Woche fünf Zeitzeugen das Wort. Hannelore Adebar fand nach ihrer Flucht in Wilsum in der Grafschaft Bentheim ein neues Zuhause – aber keine neue Heimat.