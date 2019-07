Verteidigungsministerin: Ich will keine Aufrüstung

Berlin. Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) hat den Vorwurf zurückgewiesen, wonach sie eine Aufrüstungspolitik betreibt.

„Es geht um Ausrüstung, um einsetzbare Schiffe und Panzer in jeder Einheit. Es soll nicht mehr das Material vom Nachbarbataillon ausgeliehen werden müssen“ sagte die 56-Jährige in ihrer ersten Regierungserklärung gestern in Berlin. Zuvor hatte die 56-Jährige auf einer Sondersitzung des Bundestags ihren Amtseid mit der Formel „So wahr mir Gott helfe“ abgelegt. Ihre Vorgängerin Ursula von der Leyen (CDU war in der Vorwoche zur EU-Kommissionspräsidentin gewählt worden



Kramp-Karrenbauer bekannte sich erneut zum Ziel der Nato-Partner, zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts als Verteidigungsausgaben anzustreben. „Es geht nicht um Wünsche von außen", sagte sie mit Blick auf entsprechende Forderungen von US-Präsident Donald Trump an Deutschland, mehr in Rüstung zu investieren. „Es geht um unsere Bundeswehr", hob sie hervor.

Der Interims-Fraktionsvorsitzende der SPD, Rolf Mützenich, widersprach prompt. „Mich erinnert mehr und mehr diese Diskussion an den Tanz um das goldene Kalb", sagte er in der Debatte nach der Regierungserklärung. „Wir sollten besser über Fähigkeiten der Bundeswehr reden, die wir in die Nato einbringen können." Im Übrigen bestimme immer noch der Bundestag über den Haushalt. „Kein Bündnis und keine internationale Organisation kann sich das anmaßen."

Der SPD-Fraktionschef sagte im Bundestag über Trump, es sitze ein "Rassist im Weißen Haus, der sich durch Unberechenbarkeit und Egoismus auszeichnet". Er nahm dies zum Anlass, sich für eine größere Eigenständigkeit Europas gegenüber den USA auszusprechen.

"Ein Kotau vor Trump"

Auch von Linken und Grünen erntete Kramp-Karrenbauer scharfe Kritik. „Ihre Forderung ist im Kern ein Kotau vor Trump und vor der Rüstungsindustrie", sagte Linksfraktionschef Dietmar Bartsch. Die Grünen-Verteidigungspolitikerin Agnieszka Brugger rechnete vor, dass der Wehretat zwischen 2014 und 2019 bereits von 32 auf über 42 Milliarden Euro angewachsen sei. Die Probleme seien aber nicht kleiner geworden. Der FDP-Fraktionsvorsitzende Christian Lindner versicherte der Ministerin und CDU-Chefin : „Wir trauen Ihnen Leadership (Führung) zu."

Die Ministerin kündigte außerdem an, sie wolle die Bundeswehr in der Öffentlichkeit sichtbarer machen und ihr mehr Respekt bekunden. Zum 64. Geburtstag der deutschen Armee am 12. November wünsche sie sich ein Gelöbnis vor dem Reichstag. In einem Schreiben an die Ministerpräsidenten der Bundesländer habe sie für dieses Datum auch öffentliche Gelöbnisse in der Mitte von Städten und Gemeinden vorgeschlagen. Die Soldaten kämen aus der Mitte der Gesellschaft. Darum sei in der Bundeswehr kein Platz für Extremisten.