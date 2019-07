Berlin. Dorothee Bär (CSU), Digital-Staatssekretärin im Kanzleramt, erschien mit engen weißen Hosen und schwarzen High Heels, die in jeder Strandbar aufgefallen wären. Der Interims-Fraktionschef der SPD, Rolf Mützenich, ließ den Schlips weg. Der übliche Blazer? Nein danke! So dachte wohl auch Justizministerin Christine Lambrecht (SPD). Wer aus dem Urlaub zur Arbeit geholt wird, der erlaubt sich kleine Freiheiten.

Tatsächlich war die Kleiderordnung gestern bei der Bundestags-Sondersitzung deutlich lockerer als sonst. Das lag natürlich an den 32 Grad in Berlin-Mitte, die das gläserne Paul-Löbe-Haus zur Sauna machten. „Die Raumsituation ist nicht ideal. Frieren werden wir nicht. Mit Augenmaß und Kreativität werden wir aber gemeinsam auch an diesem Ort eine würdige Plenarsitzung durchführen“ , warb Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble um Verständnis angesichts der Tatsache, dass die Zusammenkunft wegen Renovierungen nicht im Reichstag stattfand, sondern im - nicht klimatisierten - Foyer des nahegelegenen Löbe-Hauses.



Unter den 709 Abgeordneten, die aus Anlass der Vereidigung von Verteidigungsminister Annegret Kramp-Karrenbauer aus ihren Heimat- und Urlaubsorten nach Berlin beordert wurden, waren dennoch viele, die nicht nur wegen der Hitze murrten. „Das ist ja hier schon ein wenig grotesk, die Veranstaltung: Sommerpause, alle MdBs zurückgeholt, gefühlte 90 Grad. Ich will nur sagen: Das wäre auch anders gegangen, das hätten wir anders lösen können", befand der Fraktionschef der Linken, Dietmar Bartsch. Tatsächlich könnten die geschätzten Kosten dieser Aktion bei 100.000 Euro liegen.

Unnötig fand auch Christian Lindner, Chef der FDP-Bundestagsfraktion, diese kostenträchtige Aktion. Rein rechtlich hätte die Ernennungsurkunde ausgereicht, die Kramp-Karrenbauer am 17.Juli vom Bundespräsidenten bekommen habe, erklärte der Liberale. Lindner verwies etwa auf die Anreise seiner verteidigungspolitischen Sprecherin Marie-Agnes Strack-Zimmermann von einer griechischen Insel. „Vier Flüge, zwei Übernachtungen, zwei Schiffsreisen.“ Das hatte die FDP-Frau gestern hinter sich. Und das wegen einer Drei-Minunten-Rede! Doch die Koalition pocht auf die Notwendigkeit. „Eine Bundesverteidigungsministerin, die auch oberste Befehlshaberin einer Parlamentsarmee ist, über Wochen nicht durch das Parlament zu legitimieren sprich zu vereidigen, wäre ein merkwürdiges Signal“, sagte der Parlamentarische Geschäftsführer der CSU, Stefan Müller.

Gitta Connemann, Unions-Vizechefin mit Wahlkreis Emsland/Ostfriesland, teilt diese Ansicht: „Ja. Ich bin hier in Berlin. Und ja, der Aufwand ist gerechtfertigt. Es geht nicht um eine Person. Es geht darum, welchen Wert das Grundgesetz für uns hat“, sagte sie unserer Redaktion. Die Vorgabe sei glasklar, es heiße im Grundgesetz: „Der Bundeskanzler und die Bundesminister leisten bei der Amtsübernahme vor dem Bundestage den in Artikel 56 vorgesehenen Eid.“ Die Ostfriesin betont: „Wir schicken keinen Polizisten ohne Vereidigung in den Einsatz. Und dann gilt das erst recht für die Oberbefehlshaberin unserer Streitkräfte.“

Auch für Mathias Middelberg, den Innenexperten der Unions-Fraktion, geht die nicht geplante Anreise aus Osnabrück „in Ordnung“. Die Verteidigungsministerin müsse schnell handlungsfähig sein. „Wenn wir die Sitzung nicht gemacht hätten, hätten die Medien gemeckert, die Abgeordneten seien zu faul, um ihren Urlaub zu unterbrechen." Ähnlich argumentiert der CDU-Abgeordnete André Berghegger aus Melle. Der Verteidigungsministerin komme eine besondere Bedeutung zu, denn schließlich hat sie die Befehls- und Kommandogewalt über unsere Bundeswehr.“ Und sitzungsfreie Zeit bedeute schließlich nicht arbeitsfreie Zeit. Nach den Worten des Osnabrücker SPD-Bundestagsabgeordnete Rainer Spiering hat sich „der Weg gelohnt“, auch wenn die erste Regierungserklärung von Kramp-Karrenbauer „nicht revolutionär“ gewesen sei. Die Ministerin halte sich jedoch an den Koalitionsvertrag, wenn sie den Anstieg der Verteidigungsausgaben bis 2024 auf 1,5 Prozent des BIP anstrebe. „Das ist für mich okay. Demokratie muss wehrhaft sein nach innen und aussen“, sagte der Sozialdemokrat.

Andere waren weniger zufrieden. Kann die das? Dieser Zweifel an AKK waberte gestern durch die aufgeheizte Halle. Die neue Verteidigungsministerin hat ihre erste Bewährungsprobe aus Sicht von großen Teilen der SPD, Grünen und der Linken nicht bestanden. Die AfD sprach von einer „Novizin“, die keine Ahnung habe. Tatsächlich hielt sich AKK in aktuellen Fragen zurück. Den Konflikt in der Straße von Hormus, wo der Iran den britischen Tanker „Stena Impero" festgesetzt hat, streifte sie mit wenigen Worten. Zur Beteiligung der Bundeswehr an der Sicherung des Seewegs dort sagte sie nichts. Ganz ausgeräumt ist der Verdacht in den Augen der Opposition auch nicht, dass AKK ihre Amtszeit als IBuK, als Inhaberin der Befehls- und Kommandogewalt, eigentlich auch nur als Sprungbrett fürs Kanzleramt sieht - und als bessere Bühne für die eigenen Ambitionen.