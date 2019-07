Wolf in Gifhorn getötet und vermutlich gequält CC-Editor öffnen

Der Wolf ruft emotionale Reaktionen bei Gegnern und Befürwortern hervor. Foto: dpa - Bildfunk/Patrick Pleul

Hannover. Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies (SPD) hat scharfe Kritik an der Erschießung und möglichen Misshandlung eines Wolfes im Kreis Gifhorn geübt. Neben der illegalen Tötung stehe der Verdacht im Raum, dass das Tier „bestialisch gequält" worden sein könnte, sagte Lies am Mittwoch in Hannover. Fotos zeigen den Wolf mit Draht um den Hals.