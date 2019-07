Das Himmelfahrtskommando von AKK

Berlin. Die neue Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer hat nach ihrer Vereidigung vor dem Bundestag die Forderung nach einer weiteren Erhöhung des Wehretats unterstrichen. "An dem Ziel der Bundesregierung, zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts als Ausgaben anzustreben, halte ich fest", sagte die CDU-Chefin. SPD, Grüne und Linke lehnten dies erneut ab.Ein Kommentar.

Es ist nicht das leichteste Amt unter der Sonne, Verteidigungsministerin in Deutschland zu sein. Das hat der gemütliche CSU-Mann Reinhard Brandl in der Sondersitzung des Bundestags zur Vereidigung Annegret Kramp-Karrenbauers sehr verharmlosend angemerkt. Schon die Debatte nach dem Schwur - einem Vorgang von knapp drei Minuten – illustrierte vor allem dies: Es ist ein Himmelfahrtskommando, auf das die Saarländerin sich einlässt.



Die 56-jährige scheint umzingelt von Feinden. Sie hat noch nicht den Rückhalt der Bundeswehr. Und sie hat nicht mehr die Unterstützung des Koalitionspartners SPD. Deren Interims-Fraktionschef Rolf Mützenich, ein sonst moderater Mann, attestierte AKK eine vorsintflutliche Vorstellung von Verteidigungspolitik. Statt in Interviews immer wieder den Anstieg des Wehretats zu fordern, hätte die Neue besser die Schwachstellen bei der Einsetzung der bisherigen Mittel aufspüren sollen, feuerte Mützenich.

Überhaupt fehlte jede Spur von Feierlichkeit. Die Stimmung war aufgeladen in dieser Sondersitzung, deren Notwendigkeit angesichts geschätzter Kosten von etwa 100 000 Euro angezweifelt wurde. Aber dass die SPD so deutlich auf Distanz zu Kanzlerinnen-Günstling AKK geht, schafft Klarheit: Diese Groko ist ausgebrannt und so leer wie eine alte Patrone.