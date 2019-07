Osnabrück. Weg vom Strand, ab auf den Parlamentssitz – das hat die Sondersitzung zur Vereidigung von Annegret Kramp-Karrenbauer wohl für einige der 709 Bundestagsabgeordneten bedeutet. War das angesichts der Kosten wirklich notwendig? Es hat aber schon viel kuriosere Sondersitzungen gegeben.

Kritik an der Sondersitzung kam von der Opposition. Mehrere Abgeordnete waren der Ansicht, dass Annegret Kramp-Karrenbauer auch erst zu Beginn der Sitzungszeit als neue Verteidigungsministerin vereidigt werden könne.

Stattdessen sollten jedoch am Mittwoch die 709 Abgeordneten des Bundestags ihren Sommerurlaub unterbrechen und für eine rund 80-minütige Sitzung nach Berlin reisen.



Rechtslage

Eindeutig ist die Rechtslage nicht. Im Grundgesetz (Artikel 64, Absatz 2) heißt es lediglich:

"Der Bundeskanzler und die Bundesminister leisten bei der Amtsübernahme vor dem Bundestage den in Artikel 56 vorgesehenen Eid."

"Bei der Amtsübernahme" bedeutet dabei so viel wie "in unmittelbarem zeitlichen Zusammenhang", wie Christian Pestalozza, emeritierter Professor an der Freien Universität Berlin, erklärt. Also eher nicht erst sechs Wochen nach Amtsübernahme.



Auch im Grundgesetz-Kommentar von Maunz-Dürig steht, dass der Eid nicht erst nach der Amtsübernahme geleistet werden dürfe. Der rechtmäßige Ablauf sei:

Vorschlag durch den Bundeskanzler Ernennung durch den Bundespräsidenten Vereidigung vor dem Bundestag Amtsübernahme.

Pestalozza schlägt jedoch eine Alternative vor: Die bisherige Amtsinhaberin Ursula von der Leyen hätte die Geschäfte als Verteidigungsministerin in der Sommerpause fortführen können, sodass Kramp-Karrenbauer danach das Amt übernehmen und den Eid ableisten könnte.

Aber zu spät: Kramp-Karrenbauer hat das Ministerium bereits übernommen, sich mit einem Tagesbefehl an die Soldaten gewandt und schon Personalentscheidungen getroffen.

Aufwand

Nun galt es also, die Abgeordneten über die Sondersitzung zu informieren. Das mussten die Bundestagsfraktionen sogar selbst tun per SMS, E-Mail oder über interne Verteile mit der Bitte um Anreise.

Für manche Abgeordnete bedeutete das erheblichen Aufwand: Zum Beispiel war die FDP-Verteidigungspolitikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann im Urlaub auf einer griechischen Insel. Somit benötigte sie vier Flüge, zwei Übernachtungen und zwei Schiffsreisen, wie ihr Fraktionschef Christian Lindner berichtete.

Sondersitzungen gelten im Regelfall als Präsenztage, heißt es beim Bundestag. Das bedeutet: Wer nicht teilnehmen kann, muss sich abmelden. Und wer sich nicht abmeldet, dem wird Geld von der regulären Kostenpauschale abgezogen. Außerdem wird der Schwänzer im Sitzungsprotokoll vermerkt.



Kosten

Vor allem die Flugtickets treiben die Kosten in die Höhe. Denn die An- und Rückreise an den Urlaubsort zahlt der Bundestag. Abgeordnete, die aus Deutschland anreisen, können jedoch ihre Bahncard 100 nutzen. Die Bundestagsverwaltung konnte die Kosten für die Sondersitzung im Vorfeld jedenfalls noch nicht genau beziffern. Extra-Geld für die Teilnahme bekommen die Politiker nicht.

Für bisherige Sondersitzungen ging man von etwa 100.000 Euro aus. Doch selbst der Bund der Steuerzahler gibt sich moderat. Dessen Präsident Rainer Holznagel sagt:

"Zur Demokratie gehören Kosten. Allerdings sollte die Bundestagsverwaltung dafür sorgen, dass diese in einem angemessenen Rahmen bleiben."

Dazu passt es, dass die Sitzung dieses Mal nicht in im Bundestag stattfand. Denn der Plenarsaaal wird zur Zeit renoviert. Allein diesen wieder provisorisch herzurichten, hätte laut Bundestagsverwaltung bis zu 200.000 Euro gekostet.

Deshalb entschied sich Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble nach eigenen Angaben dafür, die Sondersitzung im nahegelegenen Paul-Löbe-Haus abzuhalten. Dessen Foyer bekam Stühle, ein Rednerpult, eine Regierungs- sowie eine Bundesratsbank.



Bisherige Sondersitzungen

Mehr als 50 Mal ist das Parlament seit 1949 zu Sondersitzungen einberufen worden. Das erste Mal im August 1961 nach dem Berliner Mauerbau. In Erinnerung dürfte auch die Sondersitzung in der Sommerpause 2015 sein, zur Zeit der Griechenlandkrise.

Der damalige Bundestagspräsident Norbert Lammert hatte die Abgeordneten sogar noch zum Ende der Sitzungszeit scherzhaft vor einer Sondersitzung gewarnt:



"Schwimmen Sie nicht zu weit raus. Vielleicht wäre auch zu überlegen, Kurzurlaube in Berlin in fußläufiger Entfernung zum Reichstagsgebäude für die diesjährige Sommerpause einzuplanen, um für alle Eventualitäten gerüstet zu sein."

Ob der Mehrwert einer Sondersitzung im Verhältnis zum Aufwand stand, konnte in manchen Fällen durchaus bezweifelt werden. So traf sich der Bundestag 1964 wegen einer Erhöhung der Telefongebühren um zwei Pfennig. Und eine Sitzung in der Ferienzeit 1978 dauerte nur fünf Minuten.



Umbaubedingte Sitzungen außerhalb des Bundestags gab es auch schon: 1953 trafen sich die Abgeordneten nicht im damaligen Plenarsaal in Bonn, sondern im Funkhaus des Nordwestdeutschen Rundfunks in Köln. Selbst eine Sondersitzung zur Vereidigung eines Verteidigungsministers fand schon statt und zwar 1992.

Auf Landtags- und Kreistagsebene

In der aktuellen und vorherigen Wahlperiode gab es im niedersächsischen Landtag insgesamt fünf Sondersitzungen; keine davon in der Sommerpause. Einladungen dazu kommen vom Präsidenten des Landtags per Mail. Die Teilnahme ist verbindlich und wird mit bis zu 23 Euro vergütet. Abwesenheit wird nicht bestraft.

Für eine Sondersitzung während der Sommerpause entstehen insgesamt laut Landtag Fahrtkosten von bis zu 12.000 Euro. Dazu kommen gegebenenfalls Reisekosten vom und zum Urlaubsort sowie Gelder für die Technik.



Ein aktuelles und kurioses Beispiel für eine Sondersitzung auf Kreistagsebene im Landkreis Osnabrück: Am 19. August treffen sich die Abgeordneten, um über Neuwahlen abzustimmen. Allerdings steht bereits fest, dass der Landrat nicht neu gewählt wird. Nichtsdestotrotz erfüllt der Einspruch alle formalen Kriterien, weswegen die Sondersitzung stattfinden muss.

