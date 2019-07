Würzburg. Der Zentralrat der Juden ruft die deutschen Parteien vor den Wahlen in Ostdeutschland dazu auf, die AfD politisch zu isolieren. Außerdem spricht Zentralratspräsident Josef Schuster darüber, welches Verhalten am Berliner Holocaust-Mahnmal in Ordnung ist und wo es problematisch wird.

