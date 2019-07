Nach dem Scheitern der Pkw-Maut verlangt die Opposition im Bundestag weitere Aufklärung von Verkehrsminister Scheuer. Foto: Lisa Ducret

Berlin. Vielleicht dauert es noch lange, bis feststeht, was das Aus für die Pkw-Maut die Steuerzahler am Ende kostet. Eines will die Opposition jetzt schon klären: Hat der Bundesverkehrsminister Fehler gemacht? Andreas Scheuers Botschaft: Wir haben nichts zu verbergen.