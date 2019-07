Kommentar zum Sommer: Eine Hitzewelle ist noch kein Weltuntergang, aber...

Osnabrück. Es wird heiß. Sehr heiß. Ab Mittwoch werden Rekordtemperaturen erwartet. Deutschland erwartet eine Hitzewelle. Dazu ein Kommentar.

Eine Hitzewelle „für die Geschichtsbücher“ ist laut Wetterdienst in dieser Woche möglich. Das heißt: Nicht einmal ein Jahr nachdem eine Rekorddürre Deutschlands Pflanzenwelt nachhaltig geschädigt hat und Wasservorräte zur Neige gingen, erwarten wir nun eine Rekordhitze.

Angesichts der Häufung der klimatischen Superlative darf einem schon mulmig werden. Wundern sollten wir uns allerdings nicht. Denn genau davor haben Wissenschaftler doch seit Langem gewarnt: Wetterextreme werden häufiger, einstige Jahrhundertereignisse wie große Fluten oder eben Hitzewellen und Dürren treten häufiger auf. Genau das passiert jetzt.

Haben wir als Gesellschaft diese Warnungen der Wissenschaft ausreichend ernst genommen? Oder sind wir dem sehr menschlichen Drang gefolgt, drohende Probleme auszublenden, bis es dann tatsächlich zu spät ist? Letzteres scheint der Fall zu sein.

Die „Fridays for Future“-Bewegung fordert derzeit am nachdringlichsten ein Umdenken in Sachen Klimaschutz. Radikal, ja. Und in einer Rhetorik, die nicht lösungsorientiert ist. Aber es handelt sich um Jugendliche, die sich um die Zukunft sorgen – darum, wie es weitergehen soll, wenn der nächste Sommer wieder so heiß oder trocken werden sollte. Diese Sorge verdient es, ernst genommen zu werden. Denn sie ist begründet.