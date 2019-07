Bundesregierung investiert Millionen in Berater: Schwer nachvollziehbar bis absurd

Osnabrück. Es ist schwer nachvollziehbar warum Bundesministerien Hunderte Millionen Euro für externe Berater ausgeben. Die Bundesregierung sollte die öffentliche Wirkung des Themas nicht unterschätzen.

Denn erstens arbeiten schon über 20.000 Mitarbeiter in den Behörden. Zweitens steigen die Ausgaben für Berater kontinuierlich. Im Jahr 2014 lagen sie noch bei 63 Millionen, im Folgejahr bei 105. Heute sind es allein im ersten Halbjahr – wohlgemerkt ohne das Verteidigungsministerium – schon 178 Millionen Euro. Eine resultierende, spürbare Verbesserung der Politik, also fundiertere Entscheidungen als vor fünf Jahren dürften jedoch die wenigsten Wähler bemerkt haben. Und drittens: Wie ist zu erklären, dass das Innenministerium die Ausgabenliste anführt während das Bildungsministerium das Schlusslicht bildet? Lächerliche 0,4 Prozent der Beraterinvestitionen des Innenministeriums beansprucht man dort. Die Bundesregierung täte gut daran, zu erklären, wofür sie in bestimmten Bereichen so viel externe Expertise braucht.



Endgültig absurd klingt es, wenn das Verteidigungsministerium zur Bewältigung seiner derzeitigen Berateraffäre externe Berater anheuert. Vielleicht wäre ein Berater, der über die Außenwirkung solcher Vorgänge informiert, nicht verkehrt. Denn daran scheint es in den Ministerien tatsächlich zu fehlen.