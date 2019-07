Berlin. Gleich zwei Minister müssen den Fragen von FDP, Linken und Grünen im Bundestag Rede und Antwort stehen: Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) soll sich zu möglichen Maut-Folgekosten äußern. Forschungsministerin Anja Karliczek (CDU) muss erklären, warum Münster Standort einer Batteriefabrik wird.

„Karten auf den Tisch“ - das forderten FDP, Linke und Grüne gleich nach dem „Aus“ für die Pkw-Maut von Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) . Die Opposition im Bundestag wollte schon Ende Juni wissen, ob Scheuer voreilig Verträge mit Firmen abgeschlossen hat. Der CSU-Mann stellte sie nicht zufrieden.



Was ist der Grund des Streits? Der CSU-Politiker hatte erklärt, die Verträge mit den eigentlich vorgesehen Maut-Betreibern bereits für jeden einsehbar ins Netz gestellt zu haben. „Wir stehen bei allen Fragen zur Pkw-Maut für maximal mögliche Transparenz", sagte er. Fakt ist: Der Verkehrsminister hatte die Verträge mit den Unternehmen Kapsch und CTS Eventim Ende 2018 abgeschlossen - bevor Rechtssicherheit für die Maut bestand. Nach dem Stopp der Maut durch den Europäischen Gerichtshof (EuGH) im Juni hatte das Ministerium die Verträge sofort gekündigt. Aber: Es könnten sich nun Schadenersatz-Ansprüche der Unternehmen ergeben.

Was wird dem Minister vorgeworfen? Der Opposition reichen die bisher offengelegten Unterlagen nicht aus, sie fordert weitere Dokumente: etwa alle internen und externen Bewertungs- und Beratungsunterlagen und Gutachten, alle Vorlagen und Berichte für den Minister und alle Unterlagen zum internen Risikomanagement des Ministeriums - daneben eine Liste aller Gespräche und Verhandlungsrunden mit Angabe der beteiligten Personen, des Datums, der zeitlichen Dauer und der protokollierten Gesprächs- beziehungsweise Verhandlungsergebnisse. Außerdem: Alle Unterlagen zur internen Kommunikation zwischen dem Ministerium sowie nachgelagerten Behörden wie dem Kraftfahrtbundesamt sollen auf den Tisch.

Was droht Scheuer? „Wenn Scheuer entscheidende Fragen nicht beantwortet, rückt ein Untersuchungsausschuss näher", sagte der Grünen-Abgeordnete Stephan Kühn. „Die bislang offengelegten Verträge reichen nicht aus." Der FDP-Abgeordnete Oliver Luksic meinte, das Maut-Desaster müsse im Sinne der Steuerzahler und Autofahrer ohne Abstriche aufgeklärt werden. Angesichts drohender Schadensersatzforderungen und langer Gerichts- oder Schiedsverfahren drohten dem Bundeshaushalt Belastungen. Es stünden bis zu 600 Millionen Euro an Schadensersatzforderungen im Raum.

Und noch eine Anhörung: Was treibt die Opposition im Bundestag dazu, Forschungsministerin Anja Karliczek (CDU) in die Zange zu nehmen? Seit Münster Ende Juni im Wettbewerb um die 500-Millionen-Euro-Investition des Bundes in eine Forschungsfertigung für Batteriezellen den Zuschlag bekam, steht die CDU-Politikerin unter Druck. Heute muss sich die für das Projekt verantwortliche Ressortchefin vor dem Forschungsausschuss des Bundestags erklären.



Worum geht es? Zum ausgewählten Standort Münster gehören Projekte in Aachen und in Ibbenbüren. Diese Stadt liegt mitten in Karliczeks Bundestagswahlkreis, 40 Kilometer von Münster entfernt. "Vetternwirtschaft" wittern enttäuschte Konkurrenten. Der Ärger auf Karliczek ist besonders groß in Baden-Württemberg. In Ulm, das sich vergebens um die Fabrik bewarb , werde seit Jahren an Zellkonzepten geforscht und mit Varta sei der größte deutsche Kleinzellenhersteller ganz in der Nähe ansässig, hieß es. Auch habe das Land Baden-Württemberg mit insgesamt 185 Millionen Euro die Bewerbung von Ulm unterstützt.

Wie argumentiert die Ministerin? Ausschlaggebend seien die Exzellenz der Forschung, der volkswirtschaftliche Nutzen und der gesamte Prozess der Batterieproduktion einschließlich des Recyclings gewesen, sagte sie. Bei letzterem habe Münster die Nase vorn gehabt. Fakt ist auch: Die nordrhein-westfälische Landesregierung unterstützt mit einem 200-Millionen-Paket den Standort Münster, wo es an der Universität bereits ein renommiertes Forschungszentrum gibt.

Wer sind Karliczeks Gegner? Die Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg, Bayern und Niedersachsen sind sauer, weil außer Ulm auch München sowie Salzgitter/Braunschweig leer ausgingen. Grüne, FDP und Linke im Bundestag wollen heute "Ungereimtheiten" klären. Der FDP-Forschungspolitiker Thomas Sattelberger sprach von einem "nebulösen" Entscheidungsprozess. Sollten externe Fachleute tatsächlich einen anderen Standort empfohlen haben, wäre dies "ein handfester Skandal". Karliczek beteuert, sie habe sich bewusst aus dem Auswahlprozess herausgehalten. Die Entscheidung sei in Abstimmung mit dem Bundeswirtschaftsministerium gefallen. Sie stellte klar: „Die Behauptung, die Gründungskommission habe für Ulm votiert, ist und bleibt falsch.“