Osnabrück. Die Deutsche Bahn setzt bei der Unkrautbekämpfung im Gleisbett weiter auf Glyphosat. Das geht aus einer Ausschreibung für die kommenden Jahre hervor, in der das Unternehmen nach einem Dienstleister für die „bundesweite chemische Vegetationskontrolle“ sucht. Schon in der Vergangenheit sorgte der Einsatz regelmäßig für Ärger.

33.000 Kilometer umfasst das Schienennetz der Bahn in Deutschland. Ökologisch gesehen sind die Gleise eine Todeszone. Die Bahn lässt dort alles Grünzeug totspritzen. Nichts soll hier wachsen. Und das aus gutem Grund: Pflanzen machen die Gleisbetten instabil und gefährden damit die Sicherheit von Zügen und Passagieren.

Zum Einsatz kommt dabei auch Glyphosat. Die Bahn ist größter Einzelverbraucher des umstrittenen Totalherbizids in Deutschland. Umstritten deswegen, weil der Wirkstoff im Verdacht steht, Krebs auszulösen. Zumindest hat die Internationale Krebsforschungsagentur IARC Glyphosat als möglicherweise krebserregend eingestuft. Andere Behörden – etwa das deutsche Bundesamt für Risikobewertung – teilen diese Bedenken nicht. Glyphosat ist noch bis Ende 2022 in Europa zugelassen.



Und genau so lang läuft auch der aktuelle Ausschreibungszeitraum der Bahn. Bundesagrarministerin Julia Klöckner hatte kürzlich erklärt, sie gehe nicht davon aus, dass die Zulassung noch einmal verlängert werde.

Regierung arbeitet an Ausstiegsstragie

Parallel dazu arbeitet die Bundesregierung an einer Ausstiegsstrategie für einen deutschlandweiten Komplettverzicht auf Glyphosat. Würde also bedeuten: Bis zum letzten Tag der Zulassung setzt die Deutsche Bahn noch auf das umstrittene aber zweifelsohne wirksame Totalherbizid.

Erst im Juni hatte Bahn-Vorstand Ronald Pofalla in der „Wirtschaftswoche“ erklärt, sein Unternehmen wolle künftig auf den Glyphosat-Einsatz verzichten und war dafür auch von der Bundesregierung gelobt worden. Laut Bahn kommen in Betracht: Bekämpfung mit Strom,Verbrennen durch starkes UV-Licht oder Verbrühen der Pflanzen mit heißem Wasser.

Diese Variante testet bereits die Bahn in der Schweiz. Die SBB hat angekündigt, bis 2025 auf Glyphosat verzichten zu wollen. Kürzlich wurde bereits ein sogenanntes Heißwasserfahrzeug der Öffentlichkeit präsentiert. Aus den Tanks heraus wird das Wasser auf die Gleise geschüttet.

Anzeige Anzeige

Das deutsche Eisenbahn-Bundesamt schreibt derzeit ein Forschungsprojekt zur alternativen Vegetationskontrolle hierzulande aus. Sollte die Agrarministerin allerdings recht behalten, kämen die Alternativen erst dann zum Einsatz, wenn es rechtlich nicht mehr anders geht.



Nach eigenen Angaben gibt die Bahn 100 Millionen Euro im Jahr für die Vegetationskontrolle aus. Das umfasst auch beispielsweise den Rückschnitt von Bäumen entlang der Schienen. Wie viel Geld in die chemische Unkrautbekämpfung fließt, ist unbekannt. Erst kürzlich wurde Glyphosat in Weser-Ems und in Schleswig-Holstein ausgebracht.

Kritik der Grünen

Oliver Krischer, Vize-Fraktionschef der Grünen um Bundestag, reichen die bisherigen Bemühungen der Bahn nicht. Er fordert: „Gerade ein Unternehmen wie die Deutsche Bahn, das stark auf sein Umweltimage abhebt, muss endlich ernsthafte Schritte hin zu einem Glyphosatausstieg unternehmen.“ Angesichts der Ausschreibung vermutet er aber eher, dass sich der Konzern mit dem umstrittenen Wirkstoff arrangiert habe.

Klar ist: Auch wenn die Bahn über Dienstleister größter Glyphosat-Anwender in Deutschland ist, verbraucht sie dennoch nur einen Bruchteil der in Deutschland ausgebrachten Menge. Hauptsächlich wird der Wirkstoff nämlich zur Unkrautbekämpfung in der Landwirtschaft eingesetzt.

Der Bauernverband und andere Agrar-Interessenvertretungen warnen vor einem Glyphosat-Verbot. Alternative Methoden zur Unkrautbekämpfung wie das Pflügen der Äcker seien nicht nur arbeitsaufwendiger, sondern potenziell auch umweltschädlicher.



Auf den Markt gebracht hat das US-Unternehmen Monsanto den Wirkstoff – mittlerweile Teil des deutschen Bayer-Konzerns. In den USA laufen mehr als 13.000 Klagen von Betroffenen, die argumentieren, Glyphosat habe ihnen gesundheitlich geschadet. In ersten Schadensersatzprozessen war Monsanto/Bayer zur Zahlung hoher Beträge verurteilt worden.