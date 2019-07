Liveblog: Postenvergabe läuft – Wer wird was im Johnson-Kabinett? CC-Editor öffnen

Mitarbeiter in der 10 Downing Street empfangen den neuen Hausherrn. Foto: imago images / i Images/Andrew Parsons

London. In London ist die Entscheidung gefallen: Boris Johnson folgt auf Theresa May als neuer Premierminister und will Großbritannien bis zum 31. Oktober aus der EU führen.