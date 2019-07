Die iranischen Revolutionsgarden hatten den Öltanker "Stena Impero" am Freitag in der Straße von Hormus gestoppt. Foto: dpa/Morteza Akhoondi/Tasnim News Agency/AP

London/Teheran. Der Iran und Großbritannien belauern sich in der Tankerkrise argwöhnisch. Eine Entspannung der Lage am Golf ist nicht in Sicht. Nun will London handeln.