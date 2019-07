Wohnungsmangel: Auf Jahre eine Dauerbaustelle

Foto: Paul Zinken/dpa

Osnabrück. Ob Köln oder Stuttgart: In deutschen Metropolen werden einer Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) zufolge viel zu wenige Wohnungen gebaut. Ganz anders sieht es auf dem Land aus: Dort wird mancherorts zu viel neu gebaut, etwa in Sachsen-Anhalt, Sachsen, im Saarland und in den Randgebieten Bayerns. Ein Kommentar.