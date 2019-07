Berlin. In deutschen Großstädten werden zu wenige Wohnungen gebaut –auf dem Land hingegen häufig zu viel. Das geht aus einer Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) hervor.

Laut der Untersuchung werden in den Jahren 2019 und 2020 in ganz Deutschland je 342 000 neue Wohnungen gebraucht, um den Bedarf zu decken. 2018 wurden jedoch nur 287 000 Wohnungen fertiggestellt und dieser Wert dürfte nicht sprunghaft ansteigen.



Der Deutsche Städte- und Gemeindebund sieht das knappe Personal in Bauämtern sowie zu viele und zu strenge Vorschriften als eine Ursache des Verzugs beim Wohnungsbau. „Der Abbau überflüssiger Standards und der rund 20.000 Baunormen ist dringend erforderlich“, sagte Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg unserer Redaktion. Auch sei die Aufstockung des Fachpersonals in den ausgedünnten Baubehörden der Kommunen ein „wichtiger Schritt“, um schnell bezahlbare Wohnungen zu schaffen. „Nicht weiter lange reden, sondern schnell handeln“, forderte der kommunale Verband angesichts eines Fehlbedarfs von derzeit etwa 100.000 bezahlbaren Wohnungen pro Jahr.

"Eigentum verpflichtet"

Um zu Erfolgen zu kommen, sei ferner eine Vereinfachung des Baurechts und eine Beschleunigung von Genehmigungsverfahren notwendig. Auch müssten die Möglichkeiten der Städte und Gemeinden zur Ausweisung von Bauland verbessert werden. „Das Grundgesetzpostulat, wonach Eigentum verpflichtet, muss zur Erweiterung kommunaler Vorkaufsrechte führen“, sagte Landsberg. Nur so könnten 176.000 Hektar ungenutzter Brachflächen für den Wohnungsbau gewonnen werden. Kommunale Wohnungsunternehmen, Wohnungsgenossenschaften, aber auch der Bau von Wohnungen für Bundes- und Landesbedienstete sowie der Bau von Werkswohnungen verdienten außerdem gezielte Förderung, erklärte der Hauptgeschäftsführer weiter.

Nach der IW-Studie ist der Bedarf an Neubauwohnungen in Köln seit 2016 noch nicht mal zur Hälfte gedeckt worden (46 Prozent). Die Autoren verglichen hierbei die Zahl der in den vergangenen drei Jahren fertiggestellten Wohnungen mit dem Bedarf, den sie anhand von Faktoren wie Bevölkerungsentwicklung und Leerständen schätzten.

Leerstände auf dem Land

In anderen Großstädten sieht es ebenfalls schlecht aus: So wurden in Stuttgart 56 Prozent der Wohnungen gebaut, die nötig gewesen wären. Nur etwas besser war die Lage in München mit 67 Prozent sowie Berlin und Frankfurt am Main mit 73 beziehungsweise 78 Prozent. „Hier fehlen nicht nur aktuell Wohnungen, sondern auch längerfristig bedarf es einer weiteren Steigerung der Bautätigkeit", schreiben die Autoren der Studie. Auch in vielen Universitätsstädten wie Münster werde zu wenig gebaut.

Ganz anders sieht es auf dem Land aus: Dort wird laut IW-Studie mancherorts zu viel neu gebaut, etwa in Sachsen-Anhalt, Sachsen, im Saarland und in den Randgebieten Bayerns. „Obwohl es auf dem Land viel Leerstand gibt, entstehen relativ viele Neubauten, die bevorzugt werden, obwohl Umbauten im Altbestand vielerorts sinnvoller sind", heißt es in der Untersuchung. Durch Neubaugebiete vor den Türen der Kommunen verlören Stadt- und Dorfzentren dramatisch an Bedeutung und das Leerstand-Problem verschärfe sich noch. Der Grundsatz „Umbau vor Neubau" sei daher in diesen Fällen sehr wichtig.