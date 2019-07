Linken-Zentrale in Berlin wegen Bombendrohung geräumt MEC öffnen

Ein Streifenwagen steht vor dem Karl-Liebknecht-Haus, der Parteizentrale der Linken. Das Gebäude ist wegen einer Bombendrohung geräumt worden. Foto: Paul Zinken

Berlin. Eine Drohung per Mail hat in der Linken-Parteizentrale in Berlin für einen Polizeieinsatz gesorgt. Die Partei vermutet einen rechtsextremen Hintergrund.