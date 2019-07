Der britische Außenminister Jeremy Hunt wird im Unterhaus über die Krise am Persischen Golf informieren. Foto: Aaron Chown/PA Wire

London. Der Iran und Großbritannien belauern sich in der Tankerkrise argwöhnisch. Eine Entspannung der Lage am Golf ist nicht in Sicht. Außenminister Jeremy Hunt will das Unterhaus in London über den Konflikt informieren.