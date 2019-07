Im Tankerkrieg gibt es keine Gewinner

Osnabrück. Die Lage im Persischen Golf bleibt angespannt: Der Iran hält weiter einen unter britischer Flagge fahrenden Öltanker fest. London drohte Teheran mit "ernsten Konsequenzen", auch die Bundesregierung kritisiert Teheran. Außenminister Heiko Maas (SPD) warnt vor einer Eskalation, ein Krieg müsse verhindert werden. Doch die widerstreitenden Interessen der Beteiligten machen eine diplomatische Lösung immer schwieriger. Ein Kommentar.

Da hat er natürlich recht, der deutsche Außenminister: Bei einer Eskalation des Tankerkrieges in der Straße von Hormus gibt es keine Gewinner, sondern nur Verlierer. Und natürlich stimmt es auch, dass das Aufbringen und Festsetzen von Tankern den freien Handel und die internationale Rechtssicherheit auf See gefährden. Aber warum läuft die Lage in dieser immer schon wackeligen Region derzeit so aus dem Ruder?

Das Atomabkommen mit dem Iran hatte eigentlich für relative Ruhe gesorgt, es hatte in den Augen von Trump jedoch einen entscheidenden Fehler: Es war nicht von ihm, sondern von seinem Vorgänger Obama ausgehandelt worden. Und seit der einseitigen Aufkündigung durch Trump im Mai 2018 und der Verhängung der Sanktionen dreht sich die Spirale von Provokation und Aggression wieder. Der Iran ist seitdem auf Ölverkäufe an Syrien angewiesen und umgekehrt braucht dessen Diktator Assad iranisches Öl, weil die Rebellen mehr als drei Viertel der syrischen Ölvorkommen kontrollieren.

Damit sind die EU-Sanktionen gegen Syrien genauso betroffen wie die US-Sanktionen gegen den Iran, was zu einem koordinierten diplomatischen Vorgehen von USA und Europa führen müsste – tut es aber nicht. Trump will sich vor allem mit Großbritannien abstimmen und hofft dabei wohl auf Boris Johnson als willfährigen Waffenbruder, der von inneren Problemen ablenken muss. Außerdem schickt Trump Truppen nach Saudi-Arabien und gießt so weiter Öl ins arabische Feuer. Solange der US-Präsident glaubt, für sein Land aus dieser Eskalation irgendeinen Vorteil schlagen zu können, geht alle Diplomatie ins Leere. Und es gibt am Ende nur Verlierer, leider.