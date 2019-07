Die Fluggesellschaft British Airways setzt vorerst alle Flüge nach Kairo wegen Sicherheitsbedenken für mindestens sieben Tage aus. Foto: Frank Augstein

Frankfurt/London. Wegen Sicherheitsbedenken hat British Airways alle Flüge nach Kairo für eine Woche gestoppt. Auch die Lufthansa-Flüge nach Kairo blieben am Samstag am Boden, am Sonntag aber starten die LH-Jets wieder in Richtung ägyptischer Hauptstadt.