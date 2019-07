Kassel. Etwa 10.000 Menschen sind am Samstag in Kassel auf die Straße gegangen und haben gegen Rechtsextremismus demonstriert.

Sieben Wochen nach dem Mord an Regierungspräsident Walter Lübcke haben am Samstag in Kassel Tausende Menschen gegen einen Aufmarsch von Rechtsextremisten demonstriert. Etwa 10.000 Teilnehmer hätten vom Morgen bis in den Nachmittag gegen eine Kundgebung der Kleinstpartei "Die Rechte" mit etwa 100 Teilnehmern protestiert, teilte ein Polizeisprecher mit.

Aufmarsch von Mitgliedern und Anhängern der Partei "Die Rechte"

Alle Veranstaltungen seien ohne größere Zwischenfälle über die Bühne gegangen, sagte der Sprecher. Es seien lediglich ein rechter Demonstrant wegen der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen sowie zwei Demonstranten wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz in Gewahrsam genommen worden.

Der Aufmarsch von Mitgliedern und Anhängern der Partei "Die Rechte" war von dem bekannten Neonazi Christian Worch angemeldet worden. Er stand unter dem Motto "Gegen Pressehetze, Verleumdung und Maulkorbfantasien". Die Rechten hatten sich wegen einer angeblichen Instrumentalisierung des Mordes an Walter Lübcke bewusst Kassel als Veranstaltungsort ausgesucht.

Die mehr als 20 Gegendemonstrationen im Stadtgebiet waren von einem "Bündnis gegen rechts" angemeldet worden, dem unter anderem Gewerkschaften, Vereine, Parteien, Religionsgemeinschaften und Kirchen angehören. Die Teilnehmer der Bündnis-Veranstaltungen trugen Transparente mit Aufschriften wie "Gemeinsam gegen rechten Terror. Keinen Fußbreit den Mördern und Faschisten" oder "Rechte Terrornetzwerke zerschlagen".

Veranstaltung ausgerechnet am 20. Juli 1944

Besonders empört zeigten sich viele darüber, dass der Aufmarsch der Neonazis am Gedenktag des misslungenen Hitler-Attentats vom 20. Juli 1944 stattfand. Unter ihnen war auch der kurhessische evangelische Bischof Martin Hein. Er hatte bereits vergangene Woche gefordert, "demokratiefeindlichen Kräften in unserem Land, in unserer Region und in unserer Stadt nicht widerstandslos das Feld überlassen. Das lehrt uns die Geschichte - und dies ganz besonders am 20. Juli!"

Der Hessische Verwaltungsgerichtshof hatte am Freitagmorgen die Demonstration der Partei "Die Rechte" unanfechtbar erlaubt. Der Stadt sei es nicht gelungen, deutlich zu machen, dass mit der Versammlung der Rechten eine Verunglimpfung des Andenkens an Lübcke verbunden und die öffentliche Ordnung gefährdet sei . Allerdings erließ die Stadt Kassel Auflagen für die Anmelder der rechten Demo. So durften die Neonazis nur am Rande der Innenstadt aufmarschieren.

Walter Lübcke war am 2. Juni nachts auf der Terrasse seines Wohnhauses im nordhessischen Wolfhagen erschossen worden. Die Tat gestand ein in Kassel wohnender Rechtsextremist, der die Polizei auch zur Tatwaffe führte, sein Geständnis aber später widerrief. Stephan E. sitzt jedoch weiter als dringend tatverdächtig in Untersuchungshaft.

Auch in Halle wird gegen Rechts demonstriert

In Halle (Sachsen-Anhalt) wurde ebenfalls am Samstag ein geplanter Demonstrationszug der rechtsextremen Identitären Bewegung abgesagt. Nach Angaben der Polizei gab es Sicherheitsbedenken. Stattdessen versammelten sich rund 250 Anhänger vor einem Haus, das als Zentrale der Identitären gilt, zu einem als Sommerfest deklarierten Treffen.

Mit Sitzblockaden und lautstarken Protesten stellten sich Hunderte Menschen dem Treffen entgegen. In der Innenstadt gab es auf dem Marktplatz ein buntes Bürgerfest, das Stadt und Universität veranstalteten. Zu den Gegenprotesten hatte vor allem das Bündnis "Halle gegen Rechts" aufgerufen, nach Angaben des Veranstalters kamen rund 3000 Menschen.