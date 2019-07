Die rechtsextreme Kleinstpartei „Die Rechte“ hat nach dem Tod von Regierungspräsident Walter Lübcke zur Demo in Kassel aufgerufen. Foto: Caroline Seidel

Kassel. Es klingt wie eine Provokation: Rechtsextreme wollen in Kassel aufmarschieren, um gegen eine „Instrumentalisierung“ des Verbrechens an Walter Lübcke zu protestieren. Die Stadt will klare Kante zeigen.