Nach Lübcke-Mord: Rechtsextreme demonstrieren in Kassel MEC öffnen

Die rechtsextreme Kleinstpartei „Die Rechte“ hat nach dem Tod von Regierungspräsident Walter Lübcke zur Demo in Kassel aufgerufen. Foto: Caroline Seidel

Kassel/Halle. Sieben Wochen nach dem Mord an Regierungspräsident Walter Lübcke wird am Samstag (12.00 Uhr) in Kassel ein Aufzug Rechtsextremer erwartet.