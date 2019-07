EU-Flüchtlingspolitik: Mehr Realismus täte Europa gut

Osnabrück. Ursula von der Leyen will Europas Flüchtlingspolitik reformieren. Kann das gelingen?

Das Ansinnen der künftigen EU-Kommissionspräsidentin, die Spaltung Europas in der Flüchtlingsfrage überwinden zu wollen, ist löblich. Doch fehlt allein der Glaube, dass dies gelingen kann. Denn der Streit ist so massiv, wie es der Konflikt um die Kapitänin Rackete und die italienische Regierung symbolisiert: Für die einen ist die Deutsche ein Heldin, für die anderen eine Aktivistin, die das Geschäft der Schleuser vollendet.

Während Deutschland unter Kanzlerin Angela Merkel de facto eine Politik der offenen Grenzen propagiert, wollen fast alle anderen Mitgliedsstaaten die Zuwanderung zurückdrängen – und schon gar nicht für deutsche Alleingänge bezahlen. Dieser Grundkonflikt macht es so schwer, eine Nachfolgeregelung für die Dublin-Verordnung zu finden, die in der Flüchtlingskrise 2015 in sich zusammenbrach.

Schluss muss mit der Benachteiligung Südeuropas sein, das mit dem Flüchtlingsdrama alleingelassen wurde. Doch statt sich in der Frage der Verteilung von Asylbewerbern weiter zu verbeißen, sollte sich Europa stärker um die Bekämpfung der Fluchtursachen bemühen, legale Einwanderungswege schaffen sowie Rückführungsabkommen mit Afrika abschließen. Dazu muss auch die Grenzschutzeinheit Frontex massiv ausgebaut werden. Mehr Realismus täte Europa gut.