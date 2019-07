Kirchenaustritte: Menschen haben keinen Bezug mehr

Zehntausende Menschen sind im vergangenen Jahr in Niedersachsen aus der katholischen und der evangelischen Kirche ausgetreten. Foto: dpa

Osnabrück. Viele Menschen in Deutschland haben keinen Bezug mehr zur Kirche oder entfernen sich kontinuierlich von ihr – bis zum Austritt. Jedes Jahr verlieren die Kirchen Hunderttausende Mitglieder. Die Zeit, in der man – zumindest in Westdeutschland – aufgrund gesellschaftlicher Konvention Mitglied war, ist vorbei.