Entspannt und auskunftsbereit: Kanzlerin Angela Merkel bei ihrer traditionellen Sommer-Pressekonferenz. Foto: imago images / Jens Schicke

Berlin . Es war noch einmal ein wichtiger Termin für die Kanzlerin, bevor sie sich in ihren Sommerurlaub verabschiedet. Angela Merkel stellte sich am Freitag den Fragen von Journalisten aus dem In- und Ausland - und zeigte sich aufgeräumt und sehr gelassen.