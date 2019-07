Klimadiskussion: Zielkonflikte werden deutlich

Osnabrück. Morgens von Stuttgart nach Berlin, abends zurück, am langen Wochenende nach Madrid – für viele ist Fliegen nichts Besonderes mehr. Fürs Klima ist das ein Problem. Daher will Umweltministerin Svenja Schulze an der Preisschraube drehen. Ein Kommentar.

Umweltministerin Svenja Schulze will das Fliegen teurer machen. Richtig so, denn wer wie die Bundesregierung eine Mobilitätswende erzwingen will, um den CO2-Ausstoß zu senken, muss auch alle Mobilitätsarten gleichermaßen in den Blick nehmen. Frankreich geht mit seinem Vorstoß, eine Umweltsteuer auf Flugtickets einzuführen, voraus. Hier muss Deutschland nachziehen.

Der Aufschrei, der nach Schulzes Ankündigung nicht lange auf sich warten ließ, offenbart vor allem eines: den aktuellen Zielkonflikt, der sich durch Politik und Bevölkerung zieht. Umwelt- und Klimaschutz ja, aber nicht zulasten unserer Geldbeutel. Hier muss umgedacht werden, nicht nur in Deutschland, sondern auch in Europa. Und wenn die zusätzlichen Einnahmen in Deutschland in den Nahverkehr statt die Konsolidierung des Bundeshaushalts gesteckt würden, könnten echte Fortschritte in der Mobilitätswende erzielt werden.

Schlagworte wie „Die Politik will dem kleinen Bürger nur wieder ans Portemonnaie“ führen völlig am Ziel vorbei. Und Mehrkosten pro Flugticket wie in Frankreich machen das Fliegen auch noch lange nicht zum Luxusgut. Der Preis gibt aber vielleicht einen Ausschlag dafür, auf die umweltfreundlichere Bahn umzusteigen, statt sich für eine Strecke wie Stuttgart–Hamburg in den Flieger zu setzen.