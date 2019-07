Berlin. Bevor sich Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in den Sommerurlaub verabschiedet, stellt sie sich noch einmal den Fragen der Hauptstadtjournalisten. Sehr wahrscheinlich werden auch ihre Zitteranfälle in den letzten Wochen thematisiert. Wir sind live dabei.

Kurz vor ihrem Urlaub stellt sich Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) an diesem Freitag den Fragen der Hauptstadtjournalisten. Merkels Pressekonferenzen im Sommer haben Tradition. In diesem Jahr ist der Zeitpunkt besonders interessant. Am Dienstag wurde Merkels bisherige Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) vom Europaparlament zur künftigen EU-Kommissionschefin gewählt. Am Mittwoch übernahm CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer dann überraschend den Spitzenposten im Verteidigungsministerium. Wir sind live dabei.

Das sagt Merkel

Kanzlerin Merkel eröffnete die Sommerpressekonferenz mit einem Rückblick auf die "sehr ereignisreiche Woche", die mit einer "guten Nachricht" begann: Ursula von der Leyen wurde EU-Kommissionschefin. "Aus der Perspektive Deutschlands können wir stolz darauf sein", sagte Merkel. "Ich bin froh, dass es gelang, einen Konflikt zwischen den Institutionen zu vermeiden." Europa müsse handlungsfähig bleiben, sagte Merkel. Das sei mit dieser Personalie gelungen. Sie nannte die Migration und Fragen des Klimaschutzes als Aufgaben. Ebenso erfreut zeigte sich Merkel über ihre neue Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer. "Hier zeigt sich, dass wir wieder eine gute Verteidigungsministerin haben werden."

Fridays for Future nur 300 Meter entfernt

Unweit der Bundespressekonferenz findet in Berlin aktuell eine Demonstration von Schülern gegen den Klimawandel statt. Auch die schwedische Aktivistin Greta Thunberg ist dabei. Zu einer möglichen CO2-Steuer sagte die Kanzlerin, dass am 20. September Beschlüsse gefasst werden sollen, um dann ein Gesetzespaket zu verabschieden. Die Bundeskanzlerin selbst sprach sich für eine "Bepreisung" aus. "Wir müssen die Menschen mitnehmen", sagte sie zur Akzeptanz für Maßnahmen beim Klimaschutz.





