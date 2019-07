Die "USS Boxer" hat über der Straße von Hormus eine iranische Drohne abgeschossen. Foto: dpa/Craig Z. Rodarte

Washington. Die USA haben am Donnerstag nach eigenen Angaben eine iranische Drohne über der Straße von Hormus abgeschossen. Der Iran widerspricht. Was ist wirklich passiert in der Straße von Hormus? Nicht zum ersten Mal machen beide Seiten komplett unterschiedliche Angaben zu dem, was sich in dem Seegebiet abspielt.