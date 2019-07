Erster Lügde-Prozess: Opfer schockiert, Täter erleichtert

Osnabrück. Im Skandal von Lügde ist das erste Urteil gefallen, das polarisiert. Ein Kommentar:

Der Respekt vor Justitia verbietet jede Schelte. Das Gericht dürfte das erste Urteil im Skandalfall Lügde wohlüberlegt haben. Dennoch stellen sich viele die Frage: Können wir ein Urteil als zufriedenstellend bezeichnen, das das Opfer schockiert und den Täter erleichtert auftatmen lässt, da er das Gericht als freier Mann verlässt?

Der 49-Jährige wurde wegen Anstiftung und Beihilfe zum sexuellen und schweren Missbrauch von Kindern zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. In mindestens vier Fällen soll er an Webcam-Übertragungen vom berüchtigten Campingplatz teilgenommen haben. Strafmildernd wertete das Gericht das Geständnis und die gezeigte Reue des Angeklagten. Das ist Usus. Nur: Muss der vom Gesetzgeber vorgesehene Strafrahmen für solche Taten, die Kinderseelen zerstören, nicht dringend verschärft werden? Auch die in Deutschland vorgesehenen Schmerzensgeldzahlungen machen fassungslos. In diesem Fall sind es 3000 Euro, die das Missbrauchsopfer erhalten soll. Mehr nicht.

Es mag vernünftig sein, im Strafrecht einen Fokus auf die Resozialisierung der Täter zu legen. Aber die Belange der Opfer und das allgemeine Rechtsempfinden müssen stärker berücksichtigt werden. Das Lügde-Urteil könnte dazu beitragen, dass das Vertrauen in den Rechtsstaat weiter schwindet.