Ebola grassiert im Kongo: Tödliche Ignoranz

Osnabrück. Ärzten und Helfern im Kongo gelingt es nicht, die gefährliche Seuche Ebola einzudämmen. Immer mehr erkranken, die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat den Gesundheitsnotstand ausgerufen. Dennoch ignorieren große Teile der Weltgemeinschaft das Problem. Mit fatalen Folgen.

Nie wieder wollte die Weltgemeinschaft ähnliche Fehler machen wie bei der Ebola-Epidemie 2016 in Westafrika mit 11.000 Toten. Damals hatten Versäumnisse, vor allem das lange Ignorieren des Problems, Tausende Leben gekostet. Seit einem Jahr nun breitet sich die Seuche im Kongo aus. Und was ist? Es werden die gleichen Fehler gemacht.

Erneut steigt die Zahl der Toten, wieder greift die Seuche auf Nachbarländer über, in der Millionenstadt Goma gibt es einen ersten Toten. Die Katastrophe spitzt sich zu, auch weil rivalisierende Milizen Propaganda gegen Helfer und Regierung verbreiten und Ängste schüren. Die Bevölkerung traut Autoritäten nicht, auch nicht den Mitarbeitern mit Schutzanzügen in den Behandlungszentren, wo so viele sterben. Da werden aus Angst Kranke lieber versteckt als sie behandeln zu lassen. Und dass auch die Toten ansteckend sind, wissen viele nicht.

Die Sache eilt, es gilt, die Menschen aufzuklären. Dafür braucht es Helfer, die in mühsamer Kleinarbeit mit Dorfältesten reden. Auch Impfstoff fehlt. Das alles kostet. Allein für das erste Halbjahr 2019 hatte die WHO den Bedarf auf 88 Millionen Euro geschätzt. Nur die Hälfte ist geflossen, darunter fünf Millionen Euro aus Deutschland. Das darf nicht alles sein. Müssen wieder erst viele Tausende sterben, bis der Rest der Welt begreift: Ebola zu ignorieren, ist tödlich.