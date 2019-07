Berlin. Ursula von der Leyen ist feierlich verabschiedet: Mit dem größtmöglichen Lob , sich um Deutschland verdient gemacht zu haben, wechselt die Verteidigungsministerin nach Brüssel. Ein Vertrauter zieht nicht mit.

Nach 14 Ministerjahren unter Führung von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) sowie 700 Kabinettssitzungen in Berlin wird die 60 Jährige CDU-Politikerin aus Niedersachsen Präsidentin der EU-Kommission. Einer, der seit Beginn ihrer Ministerkarriere als Staatssekretär an ihrer Seite steht, ist Gerd Hoofe. Das ändert sich jetzt. Der 1955 geborene Osnabrücker, im Verteidigungsministerium einer der wichtigsten Krisenmanager von der Leyens, bleibt in Berlin.



„Ich bin bereit, im Verteidigungsministerium mit aller Kraft meine Erfahrung auch künftig einzubringen“, sagte der Volljurist unserer Redaktion. Aber darüber werde die neue Ministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) entscheiden. Er warte die Dinge ab „mit Ruhe und Gelassenheit“. Hoofe ist beamteter Staatssekretär, kann aber als politischer Beamter jederzeit in den Ruhestand versetzt werden. Das gesetzliche Rentenalter erreicht der 64-Jährige im November 2020.

Schon im März 2003 war Hoofe und damalige Landrat-Stellvertreter im Kreis Osnabrück zu von der Leyen gewechselt, die im Niedersachsen-Kabinett des damaligen Ministerpräsidenten Christian Wulff (CDU) bis November 2005 das niedersächsische Ministerium für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit übernahm. Jens Flosdorff, der zweite enge Vertraute der Politikerin, kam damals in Hannover als Vize-Pressesprecher hinzu.

Karrierestart in Hannover

Hoofe und Flosdorff gingen mit, als die Christdemokratin im November 2005 nach Berlin wechselte und bis Dezember 2009 in der ersten von Kanzlerin Merkel geführten Regierung als Bundesfamilienministerin fungierte. Hoofe wie Flosdorff zogen mit, als von der Leyen von Anfang 2010 bis Dezember 2013 das Bundesministerium für Arbeit und Soziales führte.

Flosdorff unterbrach jetzt auch sofort seinen Frankreich-Urlaub, um von der Leyen in Straßburg und Brüssel bei der Bewerbungstour vor der Wahl zur EU-Kommissionspräsidentin beizustehen. Es sieht danach aus, als bliebe er an ihrer Seite. Konkrete Angaben gibt es nicht.