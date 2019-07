Berlin. Schlag auf Schlag fallen in Berlin Entscheidungen: Den größten Coup landete Kanzlerin Angela Merkel mit der Berufung von CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer (AKK) zur Verteidigungsministerin. Wie kam AKK ins Amt? Sie wollte doch nie ins Kabinett.

Die Kehrtwende war – so heißt es in Berlin – schon vor der Wahl von Ursula von der Leyen (CDU) zur EU-Kommissionspräsidentin eingestielt worden. Während die bisherige Chefin der Truppe im Straßburger Europaparlament leidenschaftlich um Stimmen warb, stellte die Kanzlerin in Berlin die Weichen.

Die Kanzlerin ließ AKK zum Dienst antreten, um ihr eine letzte Chance zur Profilierung zu geben. Als CDU-Chefin wirkte Kramp-Karrenbauer zuletzt glücklos und überfordert. Als neue Inhaberin der Befehls- und Kommandogewalt, kurz IBuK, soll die 56-Jährige jetzt zeigen, dass sie etwas kann. Der Chefsessel im von Skandalen geschüttelten Verteidigungsministerium ist ein Schleudersitz, auch ist AKK in der Verteidigungspolitik ein Frischling. Aber: Als Kabinettsmitglied an der Seite der Kanzlerin bekommt sie mehr öffentliche Wahrnehmung, mehr Möglichkeit der Profilierung und mehr Autorität. Die hatte zuletzt stark gelitten.



Überfordert und provinziell

Ein gutes halbes Jahr nach ihrer Wahl steckte die Siegerin des CDU-Wettbewerbs um den den Vorsitz in einer ziemlich unkomfortablen Lage. Sie ist daran nicht unschuldig. Überfordert, provinziell, konservativ – so lauten die Urteile über die Saarländerin, die kompetent, aber ziemlich hausbacken herüberkommt. Die Frau, die in Hamburg als Merkels Schwester im Geiste siegte, gilt nach zwei umstrtittenen Karnevalsauftritten und arroganten bis hilflosen Reaktionen auf ein Anti-CDU-Video des Youtubers Rezo als als angeschlagen und der Herausforderung auf der Berliner Bühne nicht gewachsen.

Nervosität und dazu Übervorsicht ließen die frühere Saarbrücker Ministerpräsidentin Kramp-Karrenbauer alt aussehen. Sie kann knappe Sätze, treffsicher und ironisch. Das große Publikum erlebt sie aber als eine Rednern, die mit „sozusagen“ und „entsprechend“ Endlos-Sätze aufüllt und klare Aussagen durch verwirrende Einschränkungen sinnfrei macht. Auch das ist wahr: Ihr saarländischer Singsang klingt nicht entschlossen.

Und Jens Spahn?

Sie ist nicht die Erste, die auf der Bundesbühne Probleme hat.. Als Helmut Kohl aus Mainz nach Bonn wechselte, wurde er als Pfälzer Saumagen-Trottel belächelt. Angela Merkel hielten viele jahrelang für ein "Mädchen", das es nicht kann. Jene beiden konnten das Blatt wenden, jetzt muss AKK sich bewähren. Nicht leicht, wenn sie parallel CDU-Chefin ist – aber sie traut es sich offenbar zu.

Dabei hatte nach der spektakulären Wahl von der Leyens an die EU-Spitze das politische Berlin geglaubt, die Hürden genommen zu haben. Die 60-jährige Niedersächsin von der Leyen wird als erste Frau die EU-Kommission führen und die die erste Deutsche seit den Sechzigerjahren in diesem Amts ein. Das Verteidigungsministerium würde, so berichtete eine Zeitung reichlich voreilig und falsch, aller Voraussicht nach Jens Spahn übernehmen, der Gesundheitsminister.

Doch der – so steht jetzt fest – wurde von Merkel gar nicht gefragt. Jene, die ihm jetzt Ziererei vorwerfen, sind damit auf dem Holzweg. Fakt ist: Der 39-jährige Münsterländer macht einen sehr guten Job im Gesundheitsressort, ist der aktivste Minister des ganzen Kabinetts. Er hat sich unverzichtbar gemacht – und Merkels Misson war letztlich, ihrer Gefährtin AKK aus dem Schlamassel zu helfen. Die Kanzlerin und einstige CDU-Vorsitzende vollzieht Schritt für Schritt ihren Personalplan, in dem ihre treuen Begleiterinnen von der Leyen und „AKK“ ganz oben stehen. Spahn dagegen war im letzten jahr als Merkels Kritiker aufgefallen, auch das fiel ganz sicher ins Gewicht.