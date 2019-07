CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer wird überraschend neue Verteidigungsministerin. Foto: Michael Kappeler

Berlin. Am Dienstagabend berufen, am Mittwochmorgen ernannt, am Mittwochmittag das Amt übernommen: Die neue Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer gibt Gas. Für die Soldaten bringt sie eine Botschaft mit.