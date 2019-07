Das Bundeskabinett will unter anderem das „Masernschutzgesetz“ beschließen. Foto: Friso Gentsch

Berlin. Das Bundeskabinett will heute mehrere wichtige Gesetze im Gesundheitsbereich auf den Weg bringen. Beschlossen werden soll das geplante „Masernschutzgesetz“. Kinder und Schüler sowie in der Medizin und in Gemeinschaftseinrichtungen arbeitende Beschäftigte müssen künftig gegen Masern geimpft sein.