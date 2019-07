Kriegsgerät für die Türkei: Und was ist mit heutigen Entscheidungen?

Osnabrück. Im Fall der sechs U-Boote kann sich die Bundesregierung vielleicht noch darauf zurückziehen, dass die Lage in der Türkei eine andere war, als diese Lieferungen genehmigt wurden. Heute ist das anders. Ein Kommentar.

Vor zehn Jahren stand der Name Deniz Yücel noch nicht für die Abschaffung der Pressefreiheit und vor der Küste Zyperns wurden Probebohrungen nach Gas noch nicht von U-Booten und Fregatten der Kriegsmarine begleitet – die im Ernstfall gegen europäisches, also auch Nato-Verbündete eingesetzt werden könnten.

Man könnte also argumentieren: Die Entscheidung für die Rüstungslieferungen dürfe man nicht im Lichte aktueller Entwicklungen verurteilen. Immerhin sind hier sowohl der deutsche Staat als auch ThyssenKrupp nur vertragstreu, und außerdem hängen viele Arbeitsplätze an dem Auftrag.

Woran sich die Politik aber sehr wohl messen lassen muss, ist die Tatsache, wie sie heute mit derlei Entscheidungen umgeht. Nach eigener Aussage prüft die Bundesregierung seit dem Putschversuch 2016 in jedem Einzelfall restriktiv und vertieft.

Gleichzeitig gab sie jedoch allein in diesem Jahr bis Anfang Juni grünes Licht für Rüstungslieferungen in die Türkei im Wert von 23,3 Millionen Euro – fast doppelt so viel wie im ganzen vergangenen Jahr. Und das lässt sich vor dem Hintergrund der neuesten Entwicklungen kaum mehr rechtfertigen.