Düsseldorf. Werner Müller ist tot. Der früherer Bundeswirtschaftsminister starb im Alter von 73 Jahren nach langer Krankheit.

Der frühere Wirtschaftsminister und Chef der RAG-Stiftung, Werner Müller, ist tot. Der Politiker ist am vergangenen Montagabend im Alter von 73 Jahren nach langer Krankheit gestorben.

Nach dem Abitur am Windthorst-Gymnasium Meppen im Jahre 1965 studierte Müller Volkswirtschaft an der Universität Mannheim und Philosophie und Linguistik in Duisburg und Bremen. Von 1998 bis 2002 war Müller Bundesminister für Wirtschaft und Technologie. Er wurde von Bundeskanzler Gerhard Schröder benannt. Beide kannten sich aus Niedersachsen.

Der parteilose Energiemanager Müller war von 1998 bis 2002 Wirtschaftsminister in der rot-grünen Bundesregierung. 2003 wechselte er auf auf den Chefposten der Ruhrkohle AG, die er unter dem neuem Namen Evonik Industries in einen Mischkonzern mit den Sparten Chemie, Energie und Immobilien umbaute. 2008 hörte Müller dort auf.

