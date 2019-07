Parade zum französischen Nationalfeiertag auf den Champs Elysees in Paris. Foto: Markus Schreiber

Paris. Bei der pompösen Parade am 14. Juli demonstriert Frankreich militärische Stärke. Das wird wohl auch in diesem Jahr so sein - aber Präsident Macron hat auch wichtige europäische Partner geladen und setzt an diesem Tag auf ein noch recht junges Militärbündnis.