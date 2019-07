Wirrwarr um Munitionsreste im Boden ist brandgefährlich

Osnabück. Im Boden schlummernde Kampfmittel sind noch immer bundesweit eine Gefahr. Das liegt auch am Zuständigkeits-Wirrwarr, das eine koordinierte Räumung schwierig macht. Ein Kommentar.

Wer wissen will, wo in Deutschland Kampfmittel liegen, wird mitunter von einer Behörde an die nächste verwiesen. In Niedersachsen erfahren nur Eigentümer auf Anfrage, ob sich auf ihrem Grund Munition befinden könnte – eine öffentlich zugängliche Karte gibt es nicht. Die abenteuerliche Begründung der Landesregierung: „Um das Aufsuchen und Aneignen von Explosivstoffen durch unbefugte Personen zu vermeiden.“

Unverständlich, denn Mecklenburg-Vorpommern hat eine Karte mit Verdachtsflächen veröffentlicht. Sollten aber nicht in jedem Bundesland Mountainbiker wissen, ob im Waldboden Minen liegen könnten?

Die Räumung und deren Finanzierung ist ebenfalls in jedem Land unterschiedlich geregelt. Munitionsreste können aber auch in Grenzgebieten liegen. Länderübergreifende Aktionen – oder gar vom Bund koordinierte – sind also notwendig und effizienter. Allerdings gibt es gar kein bundesweites Verdachtsflächenverzeichnis.

Bisher bleiben Anträge der Länder nach mehr Bundesgeldern liegen wie die alte Munition im Boden. Das ist fahrlässig. Denn es mag nur eine Frage der Zeit sein, bis auch Menschen zu Schaden kommen.