Osnabrück. Gleichwertige Lebensverhältnisse will die Bundesregierung in ganz Deutschland schaffen. Dazu ein Kommentar.

Gleichwertige Lebensverhältnisse sind eine Fiktion. Es gibt keinen Staat, der die über Jahrhunderte gewachsenen Ungleichheiten erfolgreich vollständig angeglichen hat. Auch Deutschland wird das trotz aller Beteuerungen und Forderungen aus der Politik nicht gelingen. Die Debatte braucht mehr Realismus.

Die Kernfrage ist doch: Was ist Aufgabe des Staates? Sicher nicht, den Menschen vorzuschreiben, wo oder gar wie sie zu leben haben. Mag jeder selbst entscheiden, wo er sich wann in seinem Leben niederlassen will – in Ballungsräumen oder auf dem Land. Jeder Lebensraum bietet seine Vor- und Nachteile.

Die Politik sollte Mindeststandards definieren. Was muss überall gewährleistet sein, um ein gutes Leben zu ermöglichen? Was fällt unter Daseinsvorsorge, um die sich der Staat zu kümmern hat? Ist das wirklich die Dorfschule, in die kaum Kinder gehen? Ist es eine Busverbindung, die niemand nutzt, weil der Pkw praktikabler ist? Was es ganz sicher braucht, ist der digitale Anschluss an die Zukunft. Und hier herrscht massiver Nachholbedarf.

Ohne schnelles Internet wird nicht nur die Wirtschaft auf dem Land abgehängt und geht Wertschöpfung verloren. Auch Möglichkeiten bleiben ungenutzt, die das Landleben einfacher machen: etwa Telemedizin, bei der der Arzt über den Computer berät. Es bleibt viel zu tun. Gleichmacherei ist aber der falsche Ansatz.