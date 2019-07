Der EU-Postenpoker schadet der Demokratie

Osnabrück. Ursula von der Leyen will Chefin der EU-Kommission werden und ist in Brüssel auf Stimmenfang. Ob sie die Zustimmung des EU-Parlaments bekommt, ist noch eine Zitterpartie. Zurecht. Denn viele Wähler sind frustriert. Ein Kommentar

Schon lange ist die EU für ihre Postenpoker bekannt, bei denen die Staaten nationale Interessen knallhart ausfechten. Doch diesmal ist die Vergabe von Spitzenämtern nach der EU-Wahl noch willkürlicher als sonst – und frustriert viele Wähler.

Wie ein Kaninchen aus dem Hut gezaubert

Die Staatschefs fügen der EU und der Demokratie gerade ungeniert schweren Schaden zu, indem sie eine Kandidatin von der Leyen wie ein Kaninchen als Kommissionspräsidentin aus dem Hut gezaubert haben. Sollte das EU-Parlament die Personalie nächste Woche abnicken, wäre das Wortbruch. Denn die CDU-Politikerin stand nie zur Wahl. Wundert es da noch jemanden, dass viele Wähler sich hintergangen fühlen? Wer geht denn beim nächsten Mal noch zur Urne, wenn ihm gezeigt wird, dass seine Stimme nichts bedeutet?

Weggelobt nach Brüssel

Und was befähigt die CDU-Politikerin für dieses Amt, außer dass sie eine Vertraute von Kanzlerin Merkel ist? Als Verteidigungsministerin hat von der Leyen die Krise in der Bundeswehr nicht in den Griff bekommen und steckt mitten in einer Berateraffäre. Für ihr Versagen wird sie jetzt nach Brüssel weggelobt. Da hätte es wesentlich kompetentere Alternativen gegeben, auch Frauen, etwa die anerkannte EU-Kommissarin Margrethe Vestager aus Dänemark.

Blamage für Deutschland

Auch aus nationaler Sicht ist der Preis für diese Personalie zu hoch: Die Kanzlerin hat eiskalt den Spitzenkandidaten ihrer eigenen Partei Manfred Weber sang- und klanglos fallen lassen. Und zugleich auf Jens Weidmann als Zentralbank-Präsidenten verzichtet. Das Ganze ist eine Blamage für Deutschland und ein unheilvolles Vorzeichen für die EU.